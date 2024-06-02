İstanbul\'da çöken binada gözaltı sayısı 2\'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet\'te

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çöken binanın enkazında 1 kişi ölü, 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Öte yandan binanın sahibi başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Daha sonra binanın altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan bina sahibi H.M.G. hakkında soruşturma başlattı. Binanın sahibi ekipler tarafından gözaltına alındı.

ERDOĞAN: GÖÇÜKLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNE BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi. Bakan Tunç, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti. Bilirkişi heyetinin incelemelerine başladığını bildiren Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

ÖZHASEKİ: BİNANIN YAPIMINDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yıkılan binadaki ihmalleri tek tek sıraladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Özhaseki "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.

Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" dedi.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Daha sonra binanın altındaki döner işletmecisi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 2'ye çıktı.