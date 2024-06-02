İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te - Son Dakika
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İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te

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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibinin ardından zemin kattaki döner işletmesinin sahibi gözaltına alınırken, Emniyet'e götürülen kişilerin sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

02.06.2024 13:41
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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çöken binanın enkazında 1 kişi ölü, 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Öte yandan binanın sahibi başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Daha sonra binanın altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan bina sahibi H.M.G. hakkında soruşturma başlattı. Binanın sahibi ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı

ERDOĞAN: GÖÇÜKLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te

BAKAN TUNÇ: BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNE BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi. Bakan Tunç, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti. Bilirkişi heyetinin incelemelerine başladığını bildiren Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı

ÖZHASEKİ: BİNANIN YAPIMINDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yıkılan binadaki ihmalleri tek tek sıraladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Özhaseki "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.

İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı

Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" dedi.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Daha sonra binanın altındaki döner işletmecisi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 2'ye çıktı.

İstanbul\'da çöken binada gözaltı sayısı 2\'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet\'te

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Son Dakika Güncel İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emre Aytekin: Hükümet kendi hatasını yine halka kesiyor 28 63 Yanıtla
    recep balcı: hükümet ne yapsın adamın malına zorla el mi koysun bak bina kendiliğinden yıkıldı ama adam kentsel dönüşüme vermek için milyon dolar istiyor 53 11 Erbay Mercan: ne kadar cahilce bir yorum vatandaş malını donusturmuyorsa hükümet ne yapsın gaspmi etsin hayirdir 37 8 Mike Mikel: senin yorumuna göre Hükümet herkesin malina elkoysun 30 5
  • Mehmet Dagdelen: Kim bilir dükkanı büyütecem diye kaç tane kolon kırdırdırdı 50 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Belediye çok ağır, hatta elini kıpırdatmıyor! Hükümet çok ciddi adımlar atmak zorunda, kimsenin insafına bakmadan neşteri vuracaksın. Öyle para pula bakmadan ülkenin bekası ve insan hayatını gözetmek zorunda. 27 6 Yanıtla
    Mike Mikel: Belediyeyi secen kim ? 12 7
  • Taner İşlek: yaw deniz kumu olmayan binami var tövbe estafurullah 19 3 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: 36 sene sonra bina deniz kumu ile yapıldığı tespit edilip binanın sahibi mutahido göz altına alınmış aferin suçlu bulundu 15 3 Yanıtla
  • ilyas erduran: bu hükümet baatımı size olay ehli keyf 3 7 Yanıtla
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