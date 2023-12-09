İstanbul merkezli operasyonda İskoçlar Çetesi çökertildi! Elebaşı dahil 38 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KAFES-17" Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında örgüte ait;
Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz"
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