İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 27 Ekim\'de Ahmet Özhan\'la konser verecek

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, topluluğun kurucu sanat yönetmeni ve Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan ile uzun yıllar topluluğun sanat yönetmenliği ve şefliğini üstlenen İhsan Özer'in bir araya geleceği özel bir konser verecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, "Vefa, Miras ve Yeni Dönem" başlıklı konserle 27 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Türk musikisi geleneğinin yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan konser, toplulukta yaşanan sanat yönetmenliği değişimini de odağına alacak.

Topluluğun kurucu sanat yönetmeni Ahmet Özhan'ın onur konuğu olacağı gecede, uzun yıllar sanat yönetmenliği ve şeflik görevlerini yürüten İhsan Özer de yer alacak. Bu yıl görevini Bahri Güngördü'ye devreden Özer, yıllarca emek verdiği toplulukla şef olarak aynı sahneyi paylaşacak.

Klasik Türk müziği, tasavvuf müziği ve mehter bölümlerini bir araya getiren konser, topluluğun geçmişten bugüne uzanan sanat birikimini ve yeni döneme geçişini müzik aracılığıyla yansıtacak.