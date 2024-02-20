İstanbul\'un göbeğinde skandal görüntü! Yaşlı çift müstehcen vaziyette yakalandı

Özkan Eken: Biraz kendinize gelin dini sizden başka kimse istismar etmiyor yaptıkları işe hele bu yaştan sonra halka açık yerde kimse onay vermez veremezde bunun ahlak ve ahlaksızla alakalı bir şey din ile bir alakası varsa eğer hangi kitap ta okudun bunun iyi bir şey olduğunu 121 15