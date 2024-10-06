İstanbul\'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

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Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de 'dijital tecrit' altında tutulan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski konuşmalarını yeniden yayımladı.

Sessizliğini, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan 2 şahıs için bozan Peker paylaştığı gönderiye şu notu düştü; "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir!"

"KENDİ NAMUSUMUZ GİBİ KABUL EDERİZ"

Paylaştığı videoda ise Peker'in, "Biz, başkasının kızının namusunu kendi namusumuz gibi kabul ederiz, tecavüz olmaz, olamaz!" sözleri yer aldı.