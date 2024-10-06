İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

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İstanbul'un göbeğinde iki saldırganın sokakta yürüyen bir kadına tecavüz etmeye kalkıştığı görüntüler Türkiye gündeminden düşmezken firari suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski bir videosundan kesit yayınlayan Peker "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir" notunu düştü.

06.10.2024 08:56
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Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de 'dijital tecrit' altında tutulan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski konuşmalarını yeniden yayımladı.

Sessizliğini, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan 2 şahıs için bozan Peker paylaştığı gönderiye şu notu düştü; "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir!"

"KENDİ NAMUSUMUZ GİBİ KABUL EDERİZ"

Paylaştığı videoda ise Peker'in, "Biz, başkasının kızının namusunu kendi namusumuz gibi kabul ederiz, tecavüz olmaz, olamaz!" sözleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulunmuştu.

Saldırının ardından şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıkmıştı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti.

İstanbul\'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker, İstanbul, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    normal bir insan bunu yapmaz uyuşturucu madde bağımlısı bunlar her şey yapabilirler 8 0 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Kısasta hayat vardır ölüm bunların kurtuluşu İDAM 6 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Şu anda da uygululanan RTE adaletidir..Ancak yine de medeni ülkelerde kanunlar kişilerin adıyla hele hele mafya babasının adı ile hiç anılmaz.. 1 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Memleketi uyuşturucu cennetine çeviren Escobar Sülo nun eseri bunlar. 1 2 Yanıtla
  • Majo Gokmen:
    Hani sedat pekerin sosyal medyada yorum yapmasi yasaktı,demek tarife uygulanmiş,anlasmayi yapmiş. 0 0 Yanıtla
  • Serdar Sormaz:
    Reis sen gerekeni yaparsın 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Biz solcu insanlarız,ama sedat pekere çocukluğumdan beridir hep hayranlık duydum müthiş bir mafya babası örneği.Gençliğinde çok acımasızdı çok merhametsizdi buda sana olması gerektiği gibi.Ama kadın eş çocuk gibi kavramları unutmamış.Şimdi ki kur abiyeler kendine örnek alsın.Delikanlıyım diye geziyor milletin karısına kızıns laf atıyor sapık gibi sokakta dolaşıyor 0 0 Yanıtla
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