İstanbul\'da korkutan deprem

Marmara Denizi'nin 24.6 kilometre açıklarında Silivri çevresinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 13:36'da meydana gelirken derinliğinin ise 9,91 kilometre olduğu kaydedildi. Deprem İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Kağıthane gibi semtlerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise9.91 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. EMSC ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurmuştu.