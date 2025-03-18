İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Geniş Video İzle

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada karar çıktı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etti.

18.03.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İPTALİN GEREKÇESİ "AÇIK HATA"

İstanbul Üniversitesi'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı "Araştırma Raporu"nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun diploması iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • Mustafa Şahin:
    Adalet geç de olsa tecelli etmiş, adamın her şeyi sahte. 216 394 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    AKP li olarak söylüyorum bu şekilde bi yere varamazsınız kişiliğinizi bitiriyorsunuz diploması neden sahte olsun yahu bırakın adamın peşini 399 205 Yanıtla
  • Ates null:
    Ekrem efendi şov buraya kadar. 181 349 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    en azından adamın diploması vardı olmayanlara ne diyecez 363 112 Yanıtla
  • Osman A:
    Bay bay Eko. 155 309 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Yazıklar olsun Allah sizi bildiği gibi yapsın Yalan beyanla İptal ettiniz ?? 309 128 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    yaziklar olsun bu adalete 280 123 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    beter olsun. 123 269 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Egooo sonun geliyorrrr ego 123 260 Yanıtla
  • 220198:
    belliydi a.q bunun siyasetle ilgisi yok denkligi olmayan bi okuldan hemde 2 yillik bolumden 4 yillik fakulteye giris yapican,kibrisa giderken yapikredi bankasindan maddi durum yerinde referans mektubu alcan ,1 sene sonra maddi durumum kotu diyip istanbula gelicen buna kim inanir sadece muhalif secmen inanir oda inanmazda antiakp den dolayi inanmis gibi yapar 135 170 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş’tan adaylık kararı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti
İstanbul’da şiddetli kar yağışı için saat verildi İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı

18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
08:22 Hayatını kaybeden Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:16 İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 19:17:38. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.