İstanbul Valiliği: 1 Mayıs\'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı noktalarda polis ile izinsiz gösteri yapmak isteyenler arasında arbede çıktı. İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ünün gözaltına alındıklarını açıkladı.

KUTLAMALARA KATILAN KİŞİ SAYISI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır.

52 BİN 656 PERSONEL GÖREV YAPTI

İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır.

EMNİYET İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."