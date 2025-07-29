Beykoz\'daki yangın sonrası valilik harekete geçti! 28 Ekim\'e kadar hepsinin satışı yasak

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

YASAĞA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

BEYKOZ'DAKİ YANGIN İŞARET FİŞEĞİNDEN ÇIKMIŞTI

Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerle bölgeye atılan işaret fişeğinin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görmüştü.

Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit ederek fişeği atan 22 yaşındaki A.A'yı gözaltına almıştı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenilmişti.