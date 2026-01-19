İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
19.01.2026 08:55
İstanbul\'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri duyurdu. Valilik bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

KENTİN HER NOKTASINDA TRAFİK KİLİT

İstanbul'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    okullar resmi olarak tatil edilmesede biz bu havada okula göndermeme kararı aldık. 3 4 Yanıtla
    Coşkun Aksu Coşkun Aksu:
    mal okullar tatil 6 0
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    yorumu iptal ettim 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:10
SON DAKİKA: İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika
