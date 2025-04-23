İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

İstanbul peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere 51 sarsıntı meydana geldi. Can kaybının olmadığı, ancak panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığı açıklandı.

23.04.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 51 deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 51 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu. Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

DEPREM UŞAK'TA BİLE HİSSEDİLDİ

6.2'lik sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşanan sarsıntılarda bazı vatandaşlar panikle yüksekten atladı.

"YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Johny Guitar:
    Ekrem abiniz dışarda olsa depremi engellerdi. kıymetini bilin 25 35 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Allah hepsine açil şifalar versin ve daha beterinden korusun. Amin :( 29 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    BU ÖLÜMLÜ DÜNYADA KISACIK ÖMRLÜ İNSANLAR ADETTA CANAVAR GİBİLER HER HALTI HAKSIZLIĞI GÜNAHI İŞLERLER ÖLÜMÜ KİMSE DÜŞÜNMÜYO AMA İŞTE ANSIZIN BÖYLE BUDUNYADAN GÖÇÜP GİDERLER ANCAK BÖYLE DEPREM OLUNCA İNSANLAR ÖLÜMÜ HATIRLARLAR ŞUAN HALEN KİN VE DÜŞMANLIK BİTMEZ BU DÜNYADA SONUZA DEK YAŞARCASINA.. 4 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Gece 3 bir günlük dışarda kalın umarım hiç olmasın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 17:34:06. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.