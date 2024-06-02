İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklamada bulundu. Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 2'sinin ağır durumda olduğunu bildirerek enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

02.06.2024 10:07  Güncelleme: 10:33
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 08.40 sıralarında çöken binayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, son durumu açıkladı. Olayda can kaybının olmadığını bildiren Gül, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 2 kişinin de halen enkaz altında olduğunu belirtti. AFAD ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

BİNA 1988 YAPIMI

Vali Gül, açıklamasında binanın 1988 yılında yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek. "

İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binanın çökmesinin ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. 7 kişiyi bina altından çıkaran ekipler, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece\'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Seyyar: Tamam AKP yapmadı,yapamadı diyelim (kentsel dönüşümü)EKREM İMAMOĞLU bundan önceki seçimde bas bas bağırdı heryerde ,5 yıl yeter ben yaparım dedi,YAZIK DEĞİLMİ BU İNSANLARA ,BU CANLARA ,barınak değince ,başı boş hayvanlar diyince HEPSİ KIYAMETİ KOPARTIYOR ,NERDESİNİZZZZZ 18 7 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: İstanbul kentsel dönüşümde Murat kurumu kaçırdı. Ekreminde hiçbir şey yapmayacağını bile bile sadece tepki oyuyla seçti ama çok Bn büyük hata yaptık çok 8 10 Yanıtla
    Erkan null: boş yapma 0 0
  • Mehmetali Karatay: 125 doları göçmenler harcayacağına kentsel dönüşüm harcasalardı İstanbulda çürük bina kalmazdı 4 1 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Geçmiş Olsun. 5 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: İstanbul valisimi varmış 1 0 Yanıtla

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