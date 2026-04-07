İstanbul\'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Kiralık araçla geldiği belirtilen 3 saldırganın uzun namlulu silahlar, kamuflaj kıyafetler ve sırt çantaları taşıdığı görüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı teröristlerin ölü olarak ele geçirilen teröristin Yunus E.S., kardeş olan diğer iki teröristin ise Onur Ç. ve Enes Ç olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. "

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsolosluğa saldıran teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" dedi. Vali Gül, "Levent’te Yapı Kredi Plaza’nın önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, 2 terörist ise yaralı olarak etkisiz hâle getirildi. Öncelikle başta İstanbul Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, hamdolsun, polislerimizin aldığı tedbirler sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattık. Provokasyon kokan bir hareket. Biliyorsunuz bu bölgede Yapı Kredi var. Yapı Kredi’nin yanında diğer iş yerleri de bulunuyor. Arka tarafta ise konsolosluk yer alıyor. Konsoloslukta yaklaşık iki buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Dolayısıyla burada devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi’nin önünde gerçekleşen bu olay tüm yönleriyle emniyetimiz tarafından incelenmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.