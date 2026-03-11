İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu - Son Dakika
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul\'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
11.03.2026 15:20  Güncelleme: 15:26
İstanbul\'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'de kuraların çekileceği tarihi açıkladı. Bakan Kurum, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "500 bin konut" projesinde İstanbul'da çekilecek kuranın tarihi açıkladı. 

İSTANBUL ÇEKİLİŞİ BAYRAMDAN SONRA

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.

Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız"

BAŞVURU LİSTELERİ YAYIMLANDI

İstanbul TOKİ projesine başvuran vatandaşlar için başvuru değerlendirme süreci de tamamlandı. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme girerek sonuçlarını kontrol edebiliyor.

ŞEHİT VE GAZİ AİLESİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLATIN

ENGELLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GENÇ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER KATEGORİSİ KURA LİSTELERİ EKRANI ŞÖYLE:

BAŞVURU NUMARASI 000002-0324325 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 0324327-1421401 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 421406-2013507 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 2013509-2689356 ARASINDA OLANLAR 

1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

