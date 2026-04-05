İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu - Son Dakika
İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu

İstanbul\'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu
05.04.2026 12:31
İstanbul'da 30 Mart Pazartesi günü meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan bir polisimiz daha şehit oldu. Kazada kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın da kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Böylelikle feci kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart Pazartesi günü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken otomobil ise orta refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan ve kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, 3'ü ağır 29 kişi ise yaralanmıştı. 

İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu

BİR POLİSİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan polisimiz Seçkin Yalçın'dan 6 gün sonra acı haber geldi. Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.

İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu
İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu
İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu
Şehit Seçkin Yalçın
İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu

3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu - Son Dakika

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
SON DAKİKA: İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu - Son Dakika
