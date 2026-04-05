İstanbul\'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart Pazartesi günü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken otomobil ise orta refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan ve kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, 3'ü ağır 29 kişi ise yaralanmıştı.

BİR POLİSİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan polisimiz Seçkin Yalçın'dan 6 gün sonra acı haber geldi. Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.