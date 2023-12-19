İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

"SOYUNMA ODASINA GİDİN"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

SİMON DELİ, SARIALİOĞLU'NU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.