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İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti - Son Dakika
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İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında hakemlere tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
19.12.2023 - 21:38,  Güncelleme: 22:00
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

"SOYUNMA ODASINA GİDİN"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti

SİMON DELİ, SARIALİOĞLU'NU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.

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SON DAKİKA: İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti - Son Dakika
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