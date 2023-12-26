İsveç\'in NATO\'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu\'nda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen protokolün Meclis Genel Kurulu'na ise 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.
Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi. Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi.
Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Ancak Meclis'teki süreç henüz bitmedi. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndan da onay alınması gerekiyor. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Görüşme takvimi henüz netleşmedi ancak protokolün Meclis Genel Kurulu'na 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.
NATO'ya yeni bir ülkenin katılabilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti.
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