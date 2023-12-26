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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

26.12.2023 - 19:04,  Güncelleme: 19:41
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen protokolün Meclis Genel Kurulu'na ise 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU İSVEÇ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
TBMM Dışişleri Komisyonu

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM PROTOKOLÜ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi. Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ HAYIR OYU VERDİ

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

İSVEÇ, MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

SON SÖZÜ MECLİS GENEL KURULU SÖYLEYECEK

Ancak Meclis'teki süreç henüz bitmedi. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndan da onay alınması gerekiyor. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Görüşme takvimi henüz netleşmedi ancak protokolün Meclis Genel Kurulu'na 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.

TÜM NATO ÜLKELERİNİN ONAYI GEREKİYOR

NATO'ya yeni bir ülkenin katılabilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti.

İsveç\'in NATO\'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu\'nda kabul edildi
YORUMLAR (3)
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TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti, İsveç, MHP, Güncel, Son Dakika

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