İtalya Başbakanlığı gıda soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı sonrası toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İtalya Başbakanlığı gıda soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı sonrası toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da market ve gıda lojistiği işletmelerinin soğutma sistemlerine dün düzenlenen siber saldırıların ardından bugün Başbakanlık'ta güvenlik toplantısı yapıldı. İlk incelemelere göre saldırıların etkisi oldukça sınırlı; sağlığı tehdit eden vaka yok ve NAS ekipleri teyakkuzda.

İtalya'da marketlerin ve diğer gıda lojistiği işletmelerinin soğutma sistemlerine yönelik dün meydana gelen siber saldırıların ardından bugün Başbakanlık'ta güvenlik toplantısı yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'nın başkanlığındaki toplantıya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) Başkanı ile istihbarat kurumlarının başkanları da katıldı.

Avrupa'da bazı ticari soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıların ardından düzenlenen toplantıda, ilk incelemelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, İtalya'da siber saldırıların etkisinin bu aşamada oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında, "Ülke genelindeki binlerce ticari işletmeden yalnızca az sayıda işletme saldırılardan etkilendi. Bunların çoğunda halen eski güvenlik sistemleri kullanılıyor; söz konusu sistemlerin ara yüzleri doğrudan internete açık ve kimlik doğrulama mekanizmalarında eksiklikler bulunuyor. Buna karşılık, dağıtım zincirinin büyük bölümü, kötü amaçlı siber saldırıları engelleyebilecek güncel koruma sistemleriyle donatılmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin çözülmesinden kaynaklanan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden herhangi bir vakaya rastlanmadığı vurgulanırken İtalyan Jandarmasının sağlık birimleri olan NAS ekiplerinin gıda ürünlerinde görülebilecek anormalliklere karşı teyakkuzda olduğu, ayrıca siber saldırıdan etkilenen işletmelerle de görüşüldüğü kaydedildi.

Söz konusu tehdidin izlenmesinin aylar önce başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Bununla birlikte, yetkili tüm kurumlar konuyu azami dikkatle takip etmeyi sürdürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

İtalya Ziraatçılar Derneğinden (Coldiretti) de yapılan yazılı açıklamada, gıda soğutma sistemlerini dün hedef alan siber saldırıların, gıda güvenliğinin ulusal bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldiretti Genel Sekreteri Vincenzo Gesmundo, "Gıda ürünlerinin muhafazasını ve dağıtımını tehlikeye atmak için yalnızca birkaç siber saldırının yeterli olabildiğini gördük." dedi.

Gesmundo, siber saldırılara karşı gıda tedarik zincirini koruma çağrısı yaparken bu tür riskleri azaltmak için üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan kısa tedarik zincirlerinin ve yerel çiftçi pazarlarının güçlendirilmesini önerdiklerini belirtti.

Estonya, İrlanda, Hollanda ve İtalya'da 2 Kasım'da market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
BaşbakanlıkTeknolojiİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı Ronaldo’ya linç yağmuru Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:32
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 22:57:23. #.0.2#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanlığı gıda soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı sonrası toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android