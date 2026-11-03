İtalya Başbakanlığı gıda soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı sonrası toplandı

İtalya'da marketlerin ve diğer gıda lojistiği işletmelerinin soğutma sistemlerine yönelik dün meydana gelen siber saldırıların ardından bugün Başbakanlık'ta güvenlik toplantısı yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'nın başkanlığındaki toplantıya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) Başkanı ile istihbarat kurumlarının başkanları da katıldı.

Avrupa'da bazı ticari soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıların ardından düzenlenen toplantıda, ilk incelemelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, İtalya'da siber saldırıların etkisinin bu aşamada oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında, "Ülke genelindeki binlerce ticari işletmeden yalnızca az sayıda işletme saldırılardan etkilendi. Bunların çoğunda halen eski güvenlik sistemleri kullanılıyor; söz konusu sistemlerin ara yüzleri doğrudan internete açık ve kimlik doğrulama mekanizmalarında eksiklikler bulunuyor. Buna karşılık, dağıtım zincirinin büyük bölümü, kötü amaçlı siber saldırıları engelleyebilecek güncel koruma sistemleriyle donatılmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin çözülmesinden kaynaklanan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden herhangi bir vakaya rastlanmadığı vurgulanırken İtalyan Jandarmasının sağlık birimleri olan NAS ekiplerinin gıda ürünlerinde görülebilecek anormalliklere karşı teyakkuzda olduğu, ayrıca siber saldırıdan etkilenen işletmelerle de görüşüldüğü kaydedildi.

Söz konusu tehdidin izlenmesinin aylar önce başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Bununla birlikte, yetkili tüm kurumlar konuyu azami dikkatle takip etmeyi sürdürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

İtalya Ziraatçılar Derneğinden (Coldiretti) de yapılan yazılı açıklamada, gıda soğutma sistemlerini dün hedef alan siber saldırıların, gıda güvenliğinin ulusal bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldiretti Genel Sekreteri Vincenzo Gesmundo, "Gıda ürünlerinin muhafazasını ve dağıtımını tehlikeye atmak için yalnızca birkaç siber saldırının yeterli olabildiğini gördük." dedi.

Gesmundo, siber saldırılara karşı gıda tedarik zincirini koruma çağrısı yaparken bu tür riskleri azaltmak için üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan kısa tedarik zincirlerinin ve yerel çiftçi pazarlarının güçlendirilmesini önerdiklerini belirtti.

Estonya, İrlanda, Hollanda ve İtalya'da 2 Kasım'da market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.