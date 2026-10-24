İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını düzenledi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını düzenledi

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını düzenledi
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi. Parti açıklamasında, milletin huzuru, ülkenin geleceği ve daha müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda inanç ve kararlılıkla mücadelenin sürdürüldüğü belirtildi.

(ANKARA) – İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Milletimizin huzuru, ülkemizin geleceği ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda, inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde; Genel İdare Kurulu üyelerimizle olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru, ülkemizin geleceği ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda, inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Genel İdare KuruluİYİ PartiPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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