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İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu - Son Dakika
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İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında İstanbul adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir adayının Turhan Çömez olduğunu açıkladı.

24.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:26
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde partiler adaylarını açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum olurken, CHP'nin adayı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. İYİ Parti de İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu.

İSTANBUL VE BALIKESİR ADAYLARINI AÇIKLADI

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in, Sincan Belediyesi'ne ise Fatih Koca'nın aday olduğunu söyledi.

Kısa bir açıklama yapan Kavuncu, adaylığının bugün açıklanacağını bilmediğini belirterek, "Vazife, görev her şeyin üstündedir. Bir görev düştüğünde bugün partimiz için, yarın da ülke için en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuz şuuruyla yetiştik. Birilerine olan vefalar rafa kalkar, söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır. Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Dün Gazi Meclisimizde gerçekleşen oylamaya değinmek istiyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İYİ Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti. Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi, nice tornistanları izledik.

İYİ Parti olarak dün milletimize bir kez daha gösterdik ki; ülkesinin çıkarlarını, onurunu ve saygınlığını her şeyin üzerinde gören bir İYİ Parti var. Hür ve müstakil düsturuyla Türk milletinin meşalesini tutanlar var" dedi.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Buğra Kavuncu

TÜİK'İN VERİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri gerçek sorunların konuşmaması. Çirkin anlayış siyaseti esir almış durumda. Bu siyaset anlayışı 21 yıldır milletimize hiçbir şey vermedi, vermiyor. Türkiye gerçekleri konuşamadıkça, yalan sarmallarında çok daha büyük sorunlara doğru sürükleniyor.

Neymiş vatandaş, açıklanan enflasyonun iki katını hissediyormuş. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz iki katını hissediyormuşuz. İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü. Aradaki farkın sebebi de Balkanlar'dan gelen yüksek enflasyon dalgası ve ya döviz kurlarındaki nem oranı değil; tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani sorun 85 milyondaymış. İşte Türkiye'nin en önemli kurumlardan birinin düşürüldüğü durum.

"SİZE DÜŞEN MAAŞ ZAMLARINI BİR AN ÖNCE GÜNCELLEMEK"

Milletin tüketim alışkanlıkları yanlış demek, 'ekmek bulamıyorsan tuğla ye' demekle aynı şeydir. Hiç suçu vatandaşa atıp işin içinde sıyrılmaya kalkmayın. TÜİK bir itirafta bulunmuş. Yani enflasyonun yüzde 64,7 değil, yüzde 129,4 olarak vatandaşa yansıdığını açıklamış. Size düşen maaş zamlarını bir an önce güncellemektir. Buyurun size milletin hissettiği gerçek enflasyon. Hodri meydan.

"EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARIN"

Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor.

Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu."

İYİ Parti\'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
YORUMLAR (9)
  • Ali Usda: Milletle inatlaşmanın hiç bir mantığı yok. İstanbul da Kazanamayacağınızı biliyorsunuz boşuna çabalamayın. Bu tür hamleler AKP ye yarar. Bu kadar sıkıntının içinde milleti inatlaştırıp ikinci partinin kazanmasına katkıda bulunuyorsunuz. Yanıtla 74 91
  • Hamdi Çankaya: İstanbul'da Eko Başkan gerçeği var. Bu adayın şansı olmadığını düşünüyorum. Yanıtla 56 57
  • Miraç Akın: İYİ PARTİ Mİ KALDI DA SEÇİME GİRİYORLAR Yanıtla 30 81
  • Serkan Basar: her meyve ve sebze mevsiminde güzeldir Yanıtla 17 58
  • soner yavuz: sayın meral akşener siz gizli gizli cumhur ittifakına perde arkasından destek olmaya devam edin bu millet iyi partinin gerçek yüzü görmüştür iyi partiden bu ülkeye hiç bir hayır gelmez zaten bu seçimdede alacağınız oy % 3.5-4 ü geçmez siyasi arenadan silinip gideceksiniz çünki bu halka karşı asla samimi olmadınız tıpki diğer milliyetçi geçinen parti gibi Yanıtla 23 47
  • Abuzer Yavuz: Güle güle meral Yanıtla 13 35
  • haydar topçu: Meral ın tek derdi ak partinin kazanması Yanıtla 15 28
  • Selim Kayisi: BU seçimde alacakları %2-3 oyun yanında bir sonraki seçimde %4 alacak ve bir sonraki seçimlerde de silinecek partidir kendileri. Yanıtla 13 30
  • serkana basar: senin başkanın son günleri pof pof lamaya devamke :) 9 8

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu - Son Dakika


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