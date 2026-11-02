İYİ Partili Erhan Usta, Dervişoğlu-Bahçeli görüntüsü sonrası ihraç beklemiyor - Son Dakika
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İYİ Partili Erhan Usta, Dervişoğlu-Bahçeli görüntüsü sonrası ihraç beklemiyor

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İYİ Partili Erhan Usta, Dervişoğlu-Bahçeli görüntüsü sonrası ihraç beklemiyor
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Dervişoğlu-Bahçeli görüntüsü sonrası ihraç süreci beklemediğini söyledi. Usta, tutumunun tabanda karşılık bulduğunu belirterek Cevdet Yılmaz'ın aklanacağı tek yerin Yüce Divan olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anıtkabirdeki görüntüsüne ilişkin, "İhraç gibi bir süreç olacağını sanmıyorum. Benim, partimin toplumdaki itibarını zedeleyecek bir hareketim yok. Tam tersi benim tutumum tabanımızda çok ciddi bir karşılık buldu. İnsanlar tutumumu benimsedi. Çünkü milletimiz zaten bu tepkiyi göstermişti. Ben onların sesi oldum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhuriyet gatesine yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği görüntülere ilişkin, "İkinci paylaşımımı yapmadan önce kendisiyle telefonda görüştüm. Konuyu ifade ettim, ikinci paylaşımımı yaptım. Paylaşımımda belirttiğim, yazdığım hemen her şeyi kendisine telefonda da söyledim. 'Benim düşüncelerim bu şekilde' dedim" yanıtını verdi.

"İHRAÇ GİBİ BİR SÜREÇ YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Daha öncesinde Dervişoğlu ile fikir ayrıkları olduğu yerler olduğunu fakat harhangi bir sorun olmadığını belirten Usta, disipline sevk edilme durumunda nasıl bir yol izleyeceği sorusuna, "Bu konuyla ilgili ilave edeceğim bir şey yok, ben söyleyeceklerimi zaten ifade ettim. İhraç gibi bir süreç olacağını sanmıyorum. Benim, partimin toplumdaki itibarını zedeleyecek bir hareketim yok. Tam tersi benim tutumum tabanımızda çok ciddi bir karşılık buldu. İnsanlar tutumumu benimsedi. Çünkü milletimiz zaten bu tepkiyi göstermişti. Ben onların sesi oldum. Dolayısıyla böyle bir süreçle karşılaşacağımı asla düşünmüyorum" dedi.

"CEVDET YILMAZ'IN AKLANACAĞI TEK YER YÜCE DİVANDIR"

Usta, Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etmeli, çünkü cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatı ile fonların arkasında durdu. Bu işin millete de devlete de zararı olacak. Bu nedenle yargılanmalı. Cevdet Yılmaz kendisine adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsa adaleti Yüce Divan'da aramalı. Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın altındaki yorumlara bakın, vatandaş Yılmaz'a 'Ben seni devlet bildim, o yüzden fonlara girdim. Sen beni kandırdın' diyor. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla, devletin imkanlarını kullanarak vatandaşı yanılttı. Bu nedenle kendisinin aklanacağı tek yer Yüce Divan'dır" ifadelerini kullandı.

Usta, "Cevdet Yılmaz ortaya devletin itibarını koydu, cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu için herkes ondan güç ve cesaret aldı ki bununla da bitmiyor. Cevdet Yılmaz Pusulacılarla, Teracılarla, Altınbaşlarla açılışlar yaptı, en tartışmalı isimlerin tümünü devlet protokolüne aldı, onlarla fotoğraf verdi" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cem KarakeçiliErhan UstaİYİ PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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