İzmir Bayındır\'da Kıbrıs gazisi Hüseyin Tufandere (75) son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Bayındır'da Kıbrıs gazisi Hüseyin Tufandere (75) son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Tufandere (75) için Sarıyurt Camisi'nde tören düzenlendi. Sarıyurt Mahalle Mezarlığı'na defnedilen Tufandere'nin törenine Kaymakam Murat Mete, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Tufandere (75) için Sarıyurt Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Tufandere'nin cenazesi, Sarıyurt Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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