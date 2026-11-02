İzmir Bornova terminalinde S.B.\'nin çantasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir Bornova terminalinde S.B.'nin çantasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'daki otobüs terminalinde dün şüpheli görülen S.B.'nin sırt çantası, Narkotik, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince arandı. Aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan S.B. (44) hakkında adli işlem başlatıldı.
İZMİR'in Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde, sırt çantasında ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen S.B. (44), gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şu Müdürlükleri ekipleri, dün, otobüs terminalinde şüpheli görülen S.B.'nin sırt çantasında arama yaptı. Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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