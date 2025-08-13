İzmir'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
13.08.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Haber Videosu

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde otoyol kenarında yanan bir minibüsten ağaçlara sıçrayan alevler sonucu çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürülen orman yangınıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

İzmir'de yanan araçtan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

ALEVLER TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir/ Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum"

İzmir'de yanan araçtan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

İzmir'de yanan araçtan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

İzmir'de yanan araçtan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

İzmir'de yanan araçtan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Orman Yangını, Ormana, Gündem, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 09:59:53. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.