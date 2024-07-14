Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı

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İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14.07.2024 11:27  Güncelleme: 11:58
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ELEKTRİĞE KAPILDI

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAY YERİNDE KAZI YAPILDI

Soruşturma kapsamında bölgede kazı yapılarak inceleme yapılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada İZSU Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Ocak ayında yüklenici firmaya yaptırdığı 3 adet yağmur suyu ızgarası yapım imalatı sırasında Gdz Elektrik'ten gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiğini savunmuştu.

VATANDAŞLAR DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Açıklamada ayrıca Gdz Elektrik tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği, vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik'e anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ileri sürülmüştü.,

"ADLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

SORUMLULUKLARI BELİRLEN 29 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bakan Tunç, Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini ifade etti.

Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Erdem: Ya soruşturma yapılsa ne olur,insanlar öldükten sonra,yuvalar yıkıldıktan sonra soruştursan araştırsan ne olur? Giden gitti iki koskoca yıllarını vermiş canlar… Başta denetleme kontrol yok türkiyede 37 2 Yanıtla
    Murat Kor: Ya hiç yapılmazsa 5 1 Ercan Karatas: Oldu o zaman polis diye birşey de kalmasın ortalıkta o zaman bak gör neler oluyor neler 0 0
  • Ismail Geyik: Adalet Bakanı Beykoz'da yaşanan ölümle sonuçlanan motosiklet kazasında kusurlu olan Eski Kızılay Başkanının kızı içinde bir yaptırım yapacak mı? Hanımefendiyi serbest bıraktılar acaba bu dosyaya el atacak mi çok merak ediyorum.. 30 2 Yanıtla
    cagatay ulum: trafik kazaların da yaralama veya ölümlü sonuçlandığı zaman duruma göre serbest bırakılıyor. ben de ölümlü bir kaza yaptığım da 1 gün sonra serbest bıraktılar. benim ne dayım ne de bir siyasi tanıdığım yoktu. 3 2
  • murat atmaca: insan hayatı bu kadar ucuz olmasın ve emsal bir karar ceza alsınlar,, küçüğünden büyüğüne.. 21 0 Yanıtla
  • ferhat eser: görevi kötüye kullanmak sadistce işlenmiş cinayet suçu taksirle adam öldürmek varda varda en ağır cezaları alsınlar 18 1 Yanıtla
  • Hasan 78: Biz ne zaman insana değer vereceğiz....yeter artık 14 0 Yanıtla
  • Sevket Ozek: emin olun bu işten ceza alanlar bu işin suçluları olmayacak. 9 0 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Taktiri ilahi tamam herşey allahtan ama bu kadar güvensizliğede pes artık be pes.... 5 0 Yanıtla
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