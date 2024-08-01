İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi

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İzmir'de yağmur sırasında yürürken sokakta akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

01.08.2024 10:07
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu elektrik faciasında soruşturma tamamlandı, 42 sanık için istenen cezalar belli oldu.

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği öğrenildi. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak öldüğü yerde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firması geldi, çözüm için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi

BİLİRKİŞİ: HER İKİ KURUMUN İHMALLERİ OLDUĞU KANAATİNE VARILMAKTA

Öte yandan bilirkişinin hazırladığı ön raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalına sıkıştığı ve zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Raporda, besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, sıcaklığın olduğu yerde bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın ulaşılabilirliğiyle aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili düzenlemeye göre, bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, "Kablo derinliğinin 15 santimetreye ayrılmış konumunda, bu kadar küçük gömülüme derinliğe neden olan faktör; rögar kapağı bitişiğinden beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru genişlemesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümünün iptal edilmiş olması. İZSU uygulamalarından olan bu kırılması asli nedenlerinden biri olduğu inancındayız. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olması asli nedenlerden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamalarının sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı karar verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da İZSU'dan Adana Belediyesi Genel Sekreteri eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi

ZİNCİRLEME KUSUR

Olayla ilgili yeni bilirkişi raporu da tamamlandı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun ise bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı, olayın gerçekleşmesinde birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis istedi. İddianame mahkemeye gönderildi. Sanıkların kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınmak suretiyle eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edildi.

İzmir\'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15\'er yıla kadar hapis istendi

Ceren Deniz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Feyyaz Öğretmiş Official: ceza ağır olmadı ki böyle ihmaller tekrar yaşanmasın başka canlar yanmasın orda bizde olabilirdik bi yakınımızda olabilirdi.Vefat edenlere Allahtan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: MÜDÜR KONUMUNDAKİ SORUMLU LAR TAMAMI CEZALANDIRILMALI. BUNUN ALTINDAKİ KİŞİLERDE SUÇ OLMAZ. 0 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ: Keyfi adam öldürene bu kadar ceza verilmiyor sonuçta ihmal olsa da kazadır acayip bir yargı sistemimiz var. 0 0 Yanıtla

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