İzmir\'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yerleşim yerlerini tehdit eden yangının 2. gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

"YURT ÇAPINDA 48 ADET YANGINLA MCÜADELE EDİLDİ"

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Son durumla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün 9 adet yangın vardı bizim üst risk grubunda diye tanımladığımız. Ancak 34'ü orman yangını 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en sonunda dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları bizim arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum. Aşırı sıcaklar nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız" ifadelerini kullandı.

EKİPLER UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan; orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri de devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Yangının koordinasyon merkezinde ise ekiplerin mücadelesi anbean İHA desteği ve uydu görüntüleriyle yönlendirildi. Koordinasyon merkezindeki çalışmalar Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından yönetildi.

İşte bölgeden kareler;