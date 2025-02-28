Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Dikili ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 17.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 10,67 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Balıkesir'in sahil kesimleri gibi çevre illerden de hissedildi
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 16.4 kilometre olarak açıkladı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?