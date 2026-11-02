İzmir\'de akşam sisle birlikte gökyüzü kızıla büründü, o anlar dronla kaydedildi

İzmir'de akşam sisle birlikte gökyüzü kızıla büründü, o anlar dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de gün içinde etkili olan sis, akşam saatlerinde görsel şölene dönüştü ve güneş batarken gökyüzü kızıl renge büründü. Sağanağın sürdüğü kentte gökyüzünün kızıla büründüğü o anlar dron ile kaydedildi.
GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ
İzmir'de gün içinde etkili olan sis akşam saatlerinde görsel şölene dönüştü. Sağanağın sürdüğü kentte güneş batarken gökyüzü kızıl renge büründü. O anlar dron ile kaydedildi.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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