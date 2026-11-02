İzmir\'de akşam sisle birlikte gökyüzü kızıla büründü, o anlar dronla kaydedildi

GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

İzmir'de gün içinde etkili olan sis akşam saatlerinde görsel şölene dönüştü. Sağanağın sürdüğü kentte güneş batarken gökyüzü kızıl renge büründü. O anlar dron ile kaydedildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,