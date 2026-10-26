İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve fener alayıyla kutlanacak

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerden fener alayına, havai fişek gösterilerinden konserlere uzanan etkinliklerle kutlanacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinliklerinin 16 Ekim'de Konak Atatürk Meydanı'nda başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in 29 Ekim'de bir kez daha Cumhuriyet'e bağlılığını güçlü biçimde ortaya koyacağını ifade etti.

Elban, yıl dönümünü millet egemenliğine duydukları inanç ve bağımsızlık ruhundan aldıkları güçle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan İzmir'imiz, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan duruşuyla bu anlamlı günde yine öncü kentlerden biri olacaktır. Kamu kurumlarımızdan başlayarak şehrimizin her köşesini bayraklarımız ve Atatürk posterlerimizle donatacağız. Tüm hemşehrilerimizi de evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla süsleyerek bu büyük sevince ortak olmaya davet ediyorum. İzmir'in dört bir yanında aynı heyecanı paylaşacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini birlik ve dayanışma içinde geleceğe taşıma kararlılığımızı bir kez daha göstereceğiz."

29 Ekim programı

Valilik makamında 29 Ekim'de Vali Elban'ın ev sahipliğinde tebrikat töreni düzenlenecek. Ardından saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirilecek. Program protokol konuşmaları, öğrencilerin okuyacağı şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle devam edecek.

Programın akşam bölümünde ise saat 17.00'de Konak Atatürk Meydanı'nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 103. Yıl Konseri İzmirlilerle buluşacak. Etkinlikler fener alayı, havai fişek gösterisi ve yıl dönümü konseriyle sona erecek.