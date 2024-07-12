Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir hakkında mahkeme kararını verdi. Erdoğan Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Azmettiricilikle suçlanan babası ise beraat etti.

12.07.2024 16:42  Güncelleme: 17:02
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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın, 11 Mayıs'ta sokak ortasında canice katledilmesiyle ilgili görülen dava bugün karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 24 YIL HAPİS

Sanık Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Azmettiricilikle suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

İSTENEN CEZALAR

Cumhuriyet savcısı sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti ancak saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası ise yargılanıyordu.

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen baba hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Savcılık tarafından hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti.

Şüphelinin yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edilmişti.

KANLI ELBİSELERİNİ MAKİNEYE ATARKEN YAKALANDI

İddianamede, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçtığı, kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalandığı aktarılarak E.Ö'yü azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö'nün de gözaltına alındığı belirtildi.

E.Ö. iddianamede yer alan ifadesinde, babasının eski dini nikahlı eşi S.D. ile aralarında husumet bulunduğunu, olay günü alkol aldığını ve babasıyla geç saatte eve gittiğini anlattı.

Babası uyuduktan sonra aklına kadınla yaşadığı sorunlar gelince masadaki bıçağı alarak dışarı çıktığını ileri süren E.Ö, evin önünde maktul Akman ile karşılaşarak birtakım sorular sorduğunu, genci kendisini terslemesi nedeniyle bıçakladığını ifade etti.

BABA İÇİN AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkındaki soruşturma da tamamlandı.

Ayrı olarak hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede, Orhan Ö'nün dini nikahlı eşi ile ayrılmasından sonra aradan geçen zaman zarfında sürekli olarak bu kişiye rahatsızlık verdiği, şüphelinin işlediği başka bir suç nedeniyle hükümlü olarak bulunduğu Buca Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Mayıs'ta izinli olarak çıktığı belirtildi.

"MERMİ GİBİ OĞLAN YETİŞTİRDİM" DİYEREK KATİL EVLADI SAVUNDU

İddianamede, Orhan Ö'nün 4 Mayıs'ta tanık K.Ş'nin evine gittiğini ve burada karşılaştığı S.D'ye ona ya da evinde bulunan kişilere zarar vereceğine dair sözler söylediğine yer verildi. Şüphelinin daha sonra buradaki kişilere yönelik "Evdekilerden hiçbirine zarar vermeyeceğim ancak o evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Kim olduğu umurumda değil, bunu ben değil oğlum ya da babam yapacak. Mermi gibi oğlan yetiştirdim." şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

"SENİ YA BABAMA YA OĞLUMA ÖLDÜRTECEĞİM"

Zanlının, S.D'yi 7 Mayıs'ta cep telefonuyla arayarak "Seni ya babama ya da oğluma öldürteceğim." şeklinde ifadeler kullandığı, bu hadiselerin yaşanmasından sonra E.Ö'nün saat 01.48 sıralarında S.D'nin ikamet ettiği Karaoğlan Mahallesi'ndeki ikametin önüne gittiği, buraya sipariş getiren maktul Ata Emre Akman'ın apartmanın içine girdiğini görerek kısa süre bir arabanın arkasına saklandığı iddianamede yer aldı.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ

Maktulün kısa bir süre sonra apartmandan çıkması üzerine E.Ö'nün Akman'ın yanına elinde bıçakla yaklaştığı, maktul ile kısa bir süre konuştuktan sonra hayati bölgelerine canavarca hisle fazla sayıda bıçak darbesi vurmak suretiyle onu öldürdüğü aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

Kurye Ata Emre Akman\'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Balıkesir, İzmir, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdoğan Dursun: aynı şekilde onuda o şekil öldürülmesi lazım 7 0 Yanıtla
  • Murat: işte haber bu ya. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 5 0 Yanıtla
  • Murat Tayman: ilahi adalet? tecelli olmuş ölene rahmet çarpanada sabır diliyorum çarpanda istemezdi 3 2 Yanıtla
    Alper Turken: ne çarpmasından bahsediyorsun. adam sipariş getiren ünivwrsute ögrencisi kuryeyi sebepsiz yere bıçaklayarak öldürmüş 2 0
  • Mhmt Ayr: Balıkesir degilmiy di 1 0 Yanıtla

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