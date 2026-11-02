İzmir\'de sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü, trafik ekipleri sürücüleri uyardı

İzmir'de sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü, trafik ekipleri sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de sabah başlayan sağanak ilerleyen saatlerde daha da etkili oldu, Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova'da sis görüşü azalttı. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları için uyardı.
İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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