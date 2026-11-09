İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlamada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı

İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlamada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Valiliği, demir çelik fabrikasındaki patlamada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 14 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Enkaz altında kalan 10 vatandaşa ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
İzmir Valiliği: (Demir çelik fabrikasındaki patlama) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir"
Kaynak: AA
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