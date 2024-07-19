2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

19.07.2024 08:32
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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir\'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı

Yılmaz Tunç, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic: keske ayni hassasiyeti kizilay eski baskaninin kizi içinde gosterseniz. 18 5 Yanıtla
  • cagatay ulum: giden canlar gitti. dünyayı ters cevirseniz de boş 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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