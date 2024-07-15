İzmir\'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında acı haber geldi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtilirken bölgeden acı bir haber geldi. Yangında, alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.