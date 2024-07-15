İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

15.07.2024 16:38
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında acı haber geldi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ CAN VERDİ

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtilirken bölgeden acı bir haber geldi. Yangında, alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

İzmir\'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

Orman Yangını, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak Faran: Allah'ım ormanlariz yanmasın havalar çok sıcak herkes dikkat etsin lutfen 5 1 Yanıtla
  • Ersel Yüksel: enteresan bir şekilde de hep deniz.kenarlari yanıyor......! 5 0 Yanıtla
  • Recep Özdemir: adaletin yetersiz olduğu bu ülkede herkes bir düzen tutturmuş gidiyor önce yak yok et seneye dik oteli hayatına bak sonrada küresel ısınma var diye gene cezasını adalete inananlar çeksin 2 0 Yanıtla
  • Ibrahim Ucan: izmire ne oluyor böyle her gün ölüm haberleri 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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