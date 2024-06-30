Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk'ta 350, Menderes'te 150 hektarın kül olduğunu ifade etti. Olaya ilişkin bazı şüpheliler ise gözaltına alındı.

30.06.2024 10:26  Güncelleme: 10:44
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İzmir Selçuk- Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan gece gündüz demeden müdahale etti. Bakan Yumaklı, güçlükle kontrol altına alınan yangında yanan evin ve yaralanan vatandaşın olmadığını ifade etti.

"3 YANGIN DA KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada "Selçuk, Menderes ve Çeşme'de yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. An itibarıyla 3 yangınımızın da kontrol altına alındığını söyleyebiliriz" dedi. Önümüzdeki hafta bölgede şiddetli rüzgarın beklendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

"ŞU ANDA AKTİF YANGIN KALMADI"

Şu anda aktif bir yangının bulunmadığını ifade eden Yumaklı, Şelçuk ve Menderes yangınlarının insan kaynaklığı olduğunu söyledi ve çok ağır yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirerek şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

"ÇOK KÜÇÜK ATEŞİN BÜYÜK SONUÇLARI OLABİLİYOR"

Bakan Yumaklı "Yangın oluşturacak çok basit küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım" sözleriyle vatandaşı uyardı.

Selçuk, Menderes ve Çeşme\'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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Son Dakika Güncel Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat denizli: o kadar asker zabıte bekcı ne ıse yarıyor dikin nobete batıda askere 40 bn maas verıyorsunuz yakanada idam verin olsun bitsin 1 2 Yanıtla
  • Murat denizli: işçişten gectikten sonra alınır tabi idam sart heryere asker dikin bı dünya paralı asker var zabıte bekcı ne işe yarıyor 1 2 Yanıtla

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