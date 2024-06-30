Selçuk, Menderes ve Çeşme\'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir Selçuk- Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan gece gündüz demeden müdahale etti. Bakan Yumaklı, güçlükle kontrol altına alınan yangında yanan evin ve yaralanan vatandaşın olmadığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada "Selçuk, Menderes ve Çeşme'de yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. An itibarıyla 3 yangınımızın da kontrol altına alındığını söyleyebiliriz" dedi. Önümüzdeki hafta bölgede şiddetli rüzgarın beklendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Şu anda aktif bir yangının bulunmadığını ifade eden Yumaklı, Şelçuk ve Menderes yangınlarının insan kaynaklığı olduğunu söyledi ve çok ağır yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirerek şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.
Bakan Yumaklı "Yangın oluşturacak çok basit küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım" sözleriyle vatandaşı uyardı.
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