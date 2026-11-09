İzmir kestane üretiminde Türkiye lideri, ülke üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor - Son Dakika
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İzmir kestane üretiminde Türkiye lideri, ülke üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor

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İzmir kestane üretiminde Türkiye lideri, ülke üretiminin yüzde 40\'ını karşılıyor
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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Ödemiş'teki kestane hasadında İzmir'in Türkiye'de birinci olduğunu ve ülke üretiminin yüzde 40'ının bu ilden karşılandığını söyledi. Akdoğan, toplam üretimin yüzde 87'sinin Ödemiş ve Beydağ'dan karşılandığını belirtti.

TÜRKİYE'nin kestane ambarı İzmir'de, dağ yamaçlarındaki zorlu mesai sürüyor. Ödemiş ilçesinde hasada katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, " Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi, ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" dedi.

İzmir'de en çok üretimin yapıldığı Ödemiş ilçesinde, işçiler metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanarak uzun sopalar yardımıyla dikenli kozalakları tek tek yere düşürüyor. Toprağa dökülen dikenli kestaneler, toplanarak sepetlere dolduruluyor. Ödemiş ilçesinde kestane hasadına katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, İzmir'in kestane üretiminde Türkiye'de lider olduğunu belirtip, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de kestane üretimde birinci sırasındayız. 40 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton kestane üretimimiz bulunmaktadır. Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" diye konuştu.

İZMİR'DE ÜRETİM EN ÇOK ÖDEMİŞ VE BEYDAĞ'DA

İzmir'de en çok Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde kestane üretildiğini aktaran Akdoğan, "Toplam üretimimizin yüzde 87'si bu iki ilçeden yapılıyor. Ödemiş'te organik kestane üretimimiz de var. Yaklaşık 260 üretici, 4 bin 100 dekar alanda organik üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kestanede en büyük sorunlarından birinin kestane kanseri olduğunu dile getiren Kahraman Akdoğan, "2024 yılında hastalıkla mücadele için hastalığa yakalanmış ağaçların yenilenmesi adına yüzde 50'si bakanlık destekli 8 bin adet fidan dağıtıldı. Bu fidanlardan üreticimizden gelen olumlu dönüşler dikkate alınarak 2026 yılında yüzde 50 hibeli şekilde 10 bin adet daha fidan dağıtımı yapılarak hastalıklarla mücadele konusunda da çalışmalar devam edecek. Faydalı böcek üretimimiz de Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülüyor. Kapasitesi artırılarak faydalı böceklerle de hastalıkla mücadele etmeye çalışacağız. Bu sene bütün ürünlerde olduğu gibi kestanede de çok iyiyiz. Üretiminden üreticilerimiz çok memnun" dedi.

YÖRE HALKININ EN BÜYÜK GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ

Ödemiş'in Bıçakçı Mahallesi'nde kestane üreticisi Hüseyin Palas (68), yaklaşık 45 yıldır kestane üreticiliği yaptığını belirtip, 100 dekar alanda üretim yaptığını, bu yıl 10-15 ton rekolte beklediklerini söyledi. Palas, ekimin ilk haftasında başlayan hasadın son günlerinde olduklarını ifade etti. Bıçakçı yöre halkının en büyük gelir kaynaklarından bir tanesinin kestane olduğunu aktaran Hüseyin Palas, "3 senedir kestaneye aynı paraya satıyoruz. Çünkü işçi maliyeti yüksek. Üretim açısından iyi ama maliyeti yüksek olduğu için kazanamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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