İzmir Kiraz'da halı saha kupa finali 27. dakikada kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

İzmir Kiraz'da halı saha kupa finali 27. dakikada kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kiraz'daki Kiraz Rekreasyon Alanı'nda halı sahada oynanan kupa finalinin 27. dakikasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından yaralı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde halı sahada oynanan maçta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kiraz Rekreasyon Alanı'ndaki halı sahada Sefirler Spor ile Parçalona Spor arasında oynanan kupa finalinin 27. dakikasında, iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından yaralı ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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