İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

(İZMİR) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir ayağı, 24 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival kapsamında konserlerden tiyatroya, opera ve baleden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine kadar birçok faaliyet sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, İzmir'de başladı. Festivalin 24. durağı olan kentte, 24 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında dokuz gün boyunca çeşitli kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Tarihi Alsancak Tren Garı ve Gündoğdu Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle İzmir'in kültürel ve sanatsal zenginliğinin tanıtılması hedefleniyor.

FESTİVALİN AÇILIŞI İZMIR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA YAPILDI

Festivalin açılış töreni İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu yıl Kültür Yolu Festivali'nin dördüncüsünü yapıyoruz. Her yıl Cumhuriyet Bayramı Haftası'na denk gelen bu özel festival İzmir'le de çok iyi uyuştu ve Cumhuriyet Bayramı Haftası'na denk geliyor olması da çok özel bir anlam ifade etti. ve İzmirli tarafında da çok beğenildi, çok benimsendi. Her yıl üzerine yeni etkinlikler, yeni çalışmalar ve yeni faaliyetlerle Kültür Yolu Festivalimiz daha da gelişiyor, daha da büyüyor. İlgi daha çok artıyor, katılım daha çok artıyor. ve insanımız tarafından da ekim sonu geldiğinde, Cumhuriyet Bayramı haftası geldiğinde Kültür Yolu Festivali de ilgiyle beklenen, özlenen ve bir an evvel başlaması arzu edilen bir festival haline geldi" dedi.

Festival programında opera, bale, tiyatro, konserler ve çeşitli sergilerin yanı sıra sanatçıların eserlerinin tanıtılacağı etkinlikler, çalıştaylar ve söyleşilerin de yer alacağını belirten Vali Elban, şunları kaydetti:

"Özellikle İzmir'imizin denizinden bitkisine, zeytinyağlısından tencere yemeklerine, sokak lezzetlerinden kahvaltılığına kadar gastronomisinin tanıtıldığı bir gastronomi bölümü de özellikle etkinlikler içerisine kondu. ve ilimizde 80'inden fazla noktada hem ilimizin hem ülkemizin çok kıymetli şefleri gelip burada yapılan yemekleri, yapılan sokak lezzetlerini, üretilen ürünleri ve burada kullanılan malzemeleri hem insanımıza hem dünyaya tanıtacaklar. Kendileri de bir kısım yemekler ve bir kısım ürünleri de yapacaklar. Dolayısıyla ilimizde çok farklı kültürlerden gelen çok geniş bir mutfağımız var ama ilimiz gibi mutfağımız da çok uyumlu, çok özel bir harmoni oluşturmuş. Dolayısıyla bu güzel mutfağı insanımıza ve tüm dünyaya bu şeflerimiz, gastronomi yazarlarımız, diyetisyenlerimiz ve ilgili uzmanlarımız tanıtacaklar. Dolayısıyla bu tanıtım yapılırken de ilimizin kültürü, gelenekleri, tarihi de bir şekilde tanıtılmış olacak. Yine bu kapsamda olmak üzere biz burada bulunduğumuz Kültür Sanat Fabrikası'nda, yanımızdaki garajda, Bornova Kültür Merkezi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve birçok alanda birçok farklı kültürel etkinlikler yapıyoruz.

GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ DE PROGRAMDA

Bu etkinliklerin yanında insanlarımıza hoşça vakit geçirmek, sanata doyurmak, onlara sanatla bu bir hafta boyunca güzel bir zaman geçirmelerini sağlamak için çalışırken aynı zamanda ilimizin kültürünü, ilimizin değerlerini, geleneklerini de hem tanıtmak istiyoruz hem de genç kuşaklarımıza aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda olmak üzere Gündoğdu Meydanı'nda çocuklarımızla ilgili de bir alan yaptık. Dolayısıyla gastronomimizden sanatımıza, konserimizden eğlencemize, halk oyunlarımızdan sanatsal faaliyetlerimize, geleneklerimizi, göreneklerimizi genç kuşaklarımıza, yavrularımıza da aktarmak istiyoruz. Onlar da bu etkinlikler dizisinin tamamını orada bir mini etkinlik olarak yapacaklar. Bu kültürü öğrenecekler, bu kültürü özümseyecekler. İnşallah onlar da bizim yaptığımız gibi kendinden sonraki kuşaklara bu öğrendikleri özel kültürü, İzmir'in geleneğini, kültürünü, tarihini aktaracaklar diye düşünüyorum. Bu bir hafta boyunca bir önceki Kültür Yolu Festivali'nde olduğu gibi İzmirliler ve İzmir'e gelen tüm sanata, kültüre, sanatsal etkinliklere, resime, sergiye, sanatsal çalıştaylara doyacaklar. Ama bunun dışında da yapılan gastronomi etkinlikleriyle hem o etkinlikler içerisinde hem de ildeki diğer alanlara gittiklerinde de mideleri ve damakları çok özel lezzetlerle tanışacak ve ayrı bir keyif alacaklar bu festivalde diye düşünüyorum."

FESTİVAL KAPSAMINDA BEŞ SERGİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

İzmir Kültür Yolu Festivali, sergi ve atölye programlarıyla kentin kültürel birikimini farklı yönleriyle ziyaretçilere sunacak. Festival kapsamında tarihi eserlerden geleneksel el sanatlarına, resim çalışmalarından sanatın toplumsal yaşamla ilişkisine uzanan farklı temalarda sergiler düzenlenecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, ziyaretçileri Osmanlı dönemine ait kutsal emanetlerle buluşturacak. Aynı mekanda düzenlenecek "Yaşayan Miras: İzmir Sergisi"yle ise geleneksel sanat ve zanaat örneklerinin tanıtılması, kültürel mirasın görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine sunulacak "Sır" sergisi de festivalin sanat programında yer alacak. Tarihi Alsancak Tren Garı'nda açılacak "Arayış" adlı kişisel resim sergisi ise ziyaretçilere farklı bir sanatsal anlatımla buluşma fırsatı sunacak.

Bunun yanı sıra İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenecek "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi", sanatın iyileştirici ve destekleyici yönünü yansıtan eserleri bir araya getirecek.

İZMİR'İN KÜLTÜREL DEĞERLERI TANITILACAK

Festival boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle hem İzmir halkının hem de kenti ziyaret edenlerin sanatla buluşması, yerel mutfak kültürünü tanıması ve kentin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edinmesi amaçlanıyor.

İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım 2026 tarihine kadar farklı mekanlarda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.