İzmir Menemen\'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 3 tabanca bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, bıçak, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Yakalananlardan iki kişinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.