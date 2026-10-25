İzmit\'te yaşayan Victory Gallop, 17 yıllık aygırlık kariyerini 31 yaşında noktaladı

ABD'de 1998 yılında Belmont Stakes'i kazanarak rakibinin Triple Crown (Üçlü Taç) yapmasını engelleyen Victory Gallop, Türkiye'de 17 yıl süren aygırlık kariyerinin ardından 31 yaşında emeklilik hayatını İzmit'te sürdürüyor.

Kanada'da 1995'te dünyaya gelen Victory Gallop, üç yaşındayken Amerikan yarışçılığının en önemli mücadelelerinden birinde elde ettiği zaferle adını tarihe yazdırdı.

Kentucky Derby ve Preakness Stakes yarışlarında Real Quiet'ın ardından ikinci olan safkan, aynı rakiple Belmont Stakes'te bir kez daha karşı karşıya geldi.

ABD'nin üç büyük yarışını aynı yıl kazanarak Triple Crown elde etmeye hazırlanan Real Quiet'ı son ayakta Victory Gallop geçti. Bitiş çizgisini burun farkıyla önde geçen Victory Gallop, rakibinin bu tarihi başarıya ulaşmasını engellerken kariyerinin en unutulmaz zaferlerinden birini elde etti.

Yarış kariyerini 1999'da noktalayan at, 2000 yılında aygırlık hayatına başladı. Atın Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yeni kariyeri, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) kendisini satın almasıyla farklı bir döneme girdi.

Türk yetiştiriciliğinde 17 yıllık kariyer

Mart 2008'de Türkiye'ye getirilen Victory Gallop, aynı yıl Türk atçılığına aşım hizmeti vermeye başladı. İlk tayları 2009'da dünyaya gelen şampiyon, sonraki yıllarda Türkiye'nin öne çıkan damızlık aygırlarından biri haline geldi.

2008'den 2025'e kadar aralıksız aşım hizmeti veren Victory Gallop, geçen yıl kariyerinin bu bölümünü tamamladı. Şampiyon aygır, bugün yaşamını 2015'ten bu yana bulunduğu İzmit Aşım İstasyonu'nda sürdürüyor.

Aygırın Türkiye'de doğan tayları arasında 2020 yılı Gazi Koşusu galibi Call To Victory de yer aldı. Yavrularının yarış performanslarının yanı sıra sonraki nesillerin yetiştirilmesine katkısı da aygırın önemini artırdı.

"Yavrularının toplam kazancı 388 milyon lira seviyesinde"

TJK İzmit Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Dereli, Victory Gallop adlı atın Türkiye'de dünyaya gelen 835 tayından 661'inin yarış pistlerine çıktığını, yavrularının toplam kazancının yaklaşık 388 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Dereli, aygırın dişi yavrularının bir bölümünün damızlık kısrak, başarılı erkek yavrularının ise damızlık aygır olarak yetiştiriciliğe katkı sağlamayı sürdürdüğünü anlattı.

Atın emekliye ayrılmasının ardından günlük yaşamında önemli bir değişiklik olmadığını belirten Dereli, "Şu anda emekli durumda. Aşım hizmeti vermiyor. Onun dışında diğer aygırlarda olduğu gibi sabah padoka çıkıyor, akşama kadar bireysel olarak otlamaya devam ediyor. Akşam olduğunda ahıra alıp rutin bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

"Artık ailemizin bir parçası"

Dereli, yaklaşık 21 yıldır TJK bünyesinde görev yapan emektar aygırın 30 yaşına kadar aşım hizmeti vermesinin sıra dışı bir durum olduğuna dikkati çekerek "Dünyada da pek örneği yok, 30 yaşına kadar aşım hizmetine aralıksız devam etti. Hem kendi adına hem bizler adına oldukça mutluluk verici bir tablo." dedi.

Aygırın sıcakkanlı olduğunu dile getiren Dereli, "Artık aramızdan bir birey gibi oldu. Ailemizin bir parçası. Gerek veteriner kadro gerek deneyimli seyislerimizle iletişimi oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Dereli, yurt dışından gelen ziyaretçilerin de Victory Gallop'a ilgi gösterdiğini söyledi.

"İzmit'in iklimi de etkili"

Aygırın uzun ömründe düzenli bakım ve beslenmenin yanı sıra bölgenin iklim koşullarının da etkili olduğunu anlatan Dereli, İzmit ve çevresinin yağış, nem ve toprak verimliliği bakımından İngiltere'nin önemli atçılık merkezlerinden Newmarket'le benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Dereli, şampiyon aygıra emeklilik döneminde de aynı özenle bakıldığını belirterek "Onu çok seviyoruz. Ona kendi çocuğumuz gibi bakım, besleme yapıyoruz, gözetiyoruz. Bu yaşa kadar sağlıkla ulaştı çok şükür." dedi.