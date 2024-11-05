İzmit\'te Tüpraş Rafinerisi\'nde patlama

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İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA: 12 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Rafineri tesisinde meydana gelen patlamayla ilgili Tüpraş'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" denildi.

BÜYÜKAKIN: TATBİKAT SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlama sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tüpraş içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Patlama haberlerinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde düşüş yaşandı. Güne 143,90 liradan başlayan hisseler patlama haberinin ardından 138,50 liraya kadar geriledi. Saat 13.45 itibarıyla hisseler yüzde 1,89 düşüşle 139,90 liradan işlem görüyor.