İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama - Son Dakika
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İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

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İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Tüpraş'tan yapılan açıklamada patlama sırasında 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ''Tatbikat sırasında patlama oldu. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok'' dedi.

05.11.2024 13:34
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İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA: 12 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Rafineri tesisinde meydana gelen patlamayla ilgili Tüpraş'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" denildi.

İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

BÜYÜKAKIN: TATBİKAT SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlama sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tüpraş içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Patlama haberlerinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde düşüş yaşandı. Güne 143,90 liradan başlayan hisseler patlama haberinin ardından 138,50 liraya kadar geriledi. Saat 13.45 itibarıyla hisseler yüzde 1,89 düşüşle 139,90 liradan işlem görüyor.

İzmit\'te Tüpraş Rafinerisi\'nde patlama

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Tüpraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Harun Çelik:
    Dur tahmin edim pkk yaptı ah ekepe ahh ülkede gün yokki bi tezgah olsun ülke diye bir şey kalmadı Ekepenin tek gündemi Erdoğan’ı nasıl seçtiririzin tezgahları her gün bir olay bir kaos bir şiddet bir yolsuzluk zam o biçim böyle ülkemi yönetilir. İVEDİ ERKEN seçim 33 102 Yanıtla
  • Kemsl:
    Her ay üretim yerlerinde ve başka yerlerde yangın çıkıyor. bu durum araştırılsın. her zaman yazıyorum. bu işte bir iş var 49 12 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Geçmiş olsun Koç Holding Geçmiş Olsun Türkiyem 36 7 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ:
    Bahçeli konuştukça bi patlama oluyor 23 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îsrailin saldirdiği sõyleniyor 8 32 Yanıtla
  • İlyas Ünal:
    Çok geşmiş olsun 21 4 Yanıtla
  • Recep Topcu:
    Tüpraş gibi bir tesiste taşeron elemanlarına iş yaptırmamak lazım 11 13 Yanıtla
  • Ramazan Şekercioğlu:
    tusaş saldırısına tezgah diyen süzme oevladıdır 10 6 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    At yalanı s inanani 3 5 Yanıtla
  • halil eles:
    çok geçmiş olsun 6 0 Yanıtla
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