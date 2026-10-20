Jaishankar, BAE'li mevkidaşıyla Mumbai'de görüştü, ticaret 100 milyar doları aştı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ikili ilişkileri ele aldı.

Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkeyi ziyaret eden BAE'li mevkidaşı bin Zayid ile Mumbai'de bir araya geldiğini ifade etti.

Bin Zayid ile "verimli" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Jaishankar, ikili işbirliğinin ticaret, yatırım, enerji, teknoloji, lojistik, savunma ve eğitim gibi alanlarda görünür halde olduğunu belirtti.

Jaishankar, Hindistan ve BAE'nin Kapsamlı Stratejik Ortaklık vaatlerini yerine getirdiğini kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Jaishankar, görüşme sırasında yaptığı konuşmada 2022'de imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'ndan bu yana ikili ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını bildirdi.

Jaishankar, Körfez bölgesindeki durumun "derin endişe verici" olduğunu, ticaret ve enerji akışının serbest ve güvenli şekilde sürmesini desteklediklerini belirterek, "Birlikte çalışmaya ve diyalog ile diplomasinin teşviki için tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.