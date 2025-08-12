Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

12.08.2025 08:26
Haber Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar sürüyor. 19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

ÖZER YILDIZ İSİMLİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur." denilen açıklamada Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği ifade edildi."

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir." denildi.

97 TUTUKLU

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

