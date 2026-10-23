Japonya Meteoroloji Ajansı Champi Tayfunu için Okinawa'da 12 metre dalga bekliyor

Japonya'nın güneyindeki adalara doğru ilerleyen Champi Tayfunu nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, tayfunun cumartesi gününe kadar Okinawa Adası'nın güneybatısındaki adacıkların yakınından geçmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tayfun nedeniyle şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı uyarıda bulunuldu.

Okinawa'da dalga yüksekliğinin 12 metreye ulaşabileceği aktarılan açıklamada, tayfunun daha sonra doğuya yönelerek Tsushima Boğazı yakınlarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.