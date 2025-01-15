Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ve İsrail arasında kabul edilen anlaşma sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı.

15.01.2025 22:09  Güncelleme: 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının sağlanması sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞIN BİTİRİLMESİ İÇİN İLK ADIM"

Biden yaptığı açıklamada, "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı. "Özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar serbest bırakılacak" diyen Biden, "Gazzeli sığınmacılar da evlerine dönebiliyor olacak. İnsani yardımların Gazze'ye ulaşması sağlanacak. Ateşkesin savaşın bitirilmesi yolunda atılan ilk adım olduğu söylenebilir" sözlerini sarf etti.

Anlaşmanın detaylarını da aktaran Biden, anlaşmasının Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.

"MÜZAKERELER SÜRDÜKÇE ATEŞKES DEVAM EDECEK"

Biden ikinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılmasının öngörüldüğünü ve Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesini böylece geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma, 19 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞIN ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

İSRAİL YARIN GÖRÜŞECEK

İsrail yönetimi üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini de duyurdu.

Joe Biden\'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Alişan Işık:
    KESİNLİKLE YALAN REİS SAYESİNDE ??(koyunlar) 373 8 Yanıtla
  • Erhan Tanriverdi:
    Allah'ın dediği olur 1.5 milyar müslüman ses çıkarmadı Allah ateşle susturdu sizi robot adam 20 4 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    sayende mi ? geç kaldın dede 17 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunlar orta doğuyu cehenneme çevirecek bence vaziyet alın ortalık fena karışacak 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne diyo bu bunak çibanin başi bu 14 1 Yanıtla
  • buğrul cengiz:
    sizin yüzünüzden de cesaret edip savaştı 13 2 Yanıtla
  • Melike:
    seni kim takıyor 11 2 Yanıtla
  • Görünmez Adam:
    Si.... O.......c...... 9 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudi bidonmu yapmış 8 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Doğru söylemiş İsrail başka türlü durmazdı... 1 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:49:03. #1.13#
SON DAKİKA: Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.