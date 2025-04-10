Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.
İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişine devam etti. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı.
Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. DuruşmayaTanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin gibi ünlü isimler de akın etti.
Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B. ve suça sürüklenen çocuk U.B.'nin "Çocuğu Kasten Öldürmek" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi'nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti. Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulunuyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Bakanlığının suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği belirtildi.
Öte yandan Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümünün Ardından mezarı bu sabah tahribata uğradı. Konuya ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. Epözdemir sosyal medya hesabından, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" dedi. Öte yandan mezarlıkta ekipler olay yeri incelemesi yaparken saldırının faili veya failleri hakkında "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.
Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avaukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika
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