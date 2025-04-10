Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

2 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişine devam etti. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı.

"MATTIA AHMET İÇİN ADALET"

Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. DuruşmayaTanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin gibi ünlü isimler de akın etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR

Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B. ve suça sürüklenen çocuk U.B.'nin "Çocuğu Kasten Öldürmek" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi'nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti. Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulunuyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Bakanlığının suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği belirtildi.

MİNGUZZI'NİN MEZARINA SALDIRI

Öte yandan Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümünün Ardından mezarı bu sabah tahribata uğradı. Konuya ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. Epözdemir sosyal medya hesabından, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" dedi. Öte yandan mezarlıkta ekipler olay yeri incelemesi yaparken saldırının faili veya failleri hakkında "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.