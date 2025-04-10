Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Geniş Video İzle

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar B.B. ve U.B. ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Adliyeye gelen vatandaşlar salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet" sloganları attı.

10.04.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

2 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişine devam etti. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı.

Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

"MATTIA AHMET İÇİN ADALET"

Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. DuruşmayaTanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin gibi ünlü isimler de akın etti.

Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR

Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B. ve suça sürüklenen çocuk U.B.'nin "Çocuğu Kasten Öldürmek" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi'nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti. Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulunuyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Bakanlığının suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği belirtildi.

MİNGUZZI'NİN MEZARINA SALDIRI

Öte yandan Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümünün Ardından mezarı bu sabah tahribata uğradı. Konuya ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. Epözdemir sosyal medya hesabından, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" dedi. Öte yandan mezarlıkta ekipler olay yeri incelemesi yaparken saldırının faili veya failleri hakkında "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

NE OLMUŞTU?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

AVUKATLARDAN KATILMA TALEBİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avaukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.

Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ender3316:
    gün yüzü görmicek ceza alır inşallah cani 81 1 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    ömür boyu hapis inşallah 54 2 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Yaktılar içimizi. Şehirleri yaşanmaz hale getirdiler. Adına kent uzlaşısı denilen oyunun sonuçları olsa gerek. 29 6 Yanıtla
  • Celal Reyhanlıoğlu:
    bu katillerin tüm arkadaşları da tesbit edilip aileleri uyarılmalı 25 1 Yanıtla
  • sadullah nas:
    öyle bir ceza verilsin ki İBRETİ alem olsun aslında bunları yetiştirenlere daha ağır cezalar verilmeli 16 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    din karşıtlığınızın sonucu meyvelerini verdi bedelini masum insanlar ödedi istediginiz gibi bir toplum oluşturdunuz cuma namazı na giden çocuklarìn haber yapıldığı eğitimde din eğitimi ne çag dışı denilen bir ülkeyiz dini olmayan ne toplum var dünyada ne ülke 5 7 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Hem masum bir cana kıyıyorlar, hem tehdit ediyorlar, hem mezara zarar veriyorlar. Ne istiyor bunlar. Şikayetinizi geri çekin oğlumuz özgür kalsın başkasının canlarına da zarar versin mi demek istiyorlar. Bu resmen ülkedeki adalet sistemine kafa tutmak. 3 0 Yanıtla
  • Fırat Altunufağı:
    Umarım ömür boyu gün yüzü gülmez katil ve mezarlıklara saldıran caniler 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü

12:03 Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
16:03 Galatasaray, Fenerbahçe’yi devirdi Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
15:56 Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
15:51 Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
15:45 AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
15:39 Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
15:38 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:31 Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 12:21:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement