Kağıthane'de çakmakla çıkan yangında 2 çocuk gözaltına alındı, 550 bin lira hasar var - Son Dakika
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Kağıthane'de çakmakla çıkan yangında 2 çocuk gözaltına alındı, 550 bin lira hasar var

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Kağıthane\'de çakmakla çıkan yangında 2 çocuk gözaltına alındı, 550 bin lira hasar var
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Kağıthane\'de çakmakla çıkan yangında 2 çocuk gözaltına alındı, 550 bin lira hasar var
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Kağıthane'de midibüsten çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı; araç sahipleri 550 bin liralık zarar bildirdi. Şakalaşmak için çakmakla ateş yaktıkları belirtilen 11 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuk gözaltına alındı; 11 yaşındaki serbest bırakıldı, 13 yaşındaki ailesine teslim edildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL –KAĞITHANE'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangınla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan A.A.Y. (11) ve O.B.'yi (13), gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A.Y. ceza sorumluluğu bulunmadığından serbest bırakılırken, O.B. ise daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki midibüste çıkan yangın, park halindeki hafif ticari araca sıçradı. Alevlerin 2 aracı sardığı yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Araçların alev alev yandığı anlar, yaşanan panik ve itfaiyenin müdahalesi kameraya yansıdı.

ARAÇ SAHİPLERİ 550 BİN LİRALIK ZARAR BİLDİRDİ

Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç sahiplerinin ifadelerine başvurdu. Ramazan E. (27), 34 DUN 779 plakalı aracını olay günü park ettiğini, polislerin telefonla araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi. Aracında yaklaşık 50 bin liralık zarar meydana geldiğini belirten Ramazan E., şikayetçi olmadı. Veli G. (69) ise 34 CEY 822 plakalı aracını 1 Kasım Pazar günü sokağa park ettiğini, polislerin araması üzerine aracının yanına gittiğini anlattı. Aracında yaklaşık 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirten Veli G. ise, yangını çıkaranlardan şikayetçi oldu.

2 ÇOCUK YAKALANDI

Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro polisi ekipleri, yaptıkları araştırmada A.A.Y. ve O.B.'nin kimliklerini belirledi. Evlerinde yakalanan 2 çocuk, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. O.B.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

ŞAKALAŞMAK İÇİN ÇAKMAKLA ATEŞ YAKMIŞLAR

Çocukların şakalaşmak amacıyla park halindeki kilitli olmayan midibüse girdikleri, burada çakmakla ateş yaktıkları öğrenildi. Araçta başlayan yangının midibüsü sardıktan sonra hafif ticari araca sıçradığı belirlendi.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Kimlik tespiti yapılan A.A.Y., 11 yaşında olması nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılık kararıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. O.B. hakkında ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. O.B., daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Kağıthane3. SayfaGüncelÇocukSon Dakika

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