Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde çatı katı yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde çatı katı yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polisin caddeyi trafiğe kapattığı sırada itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kağıthane'de 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis caddeyi trafiğe kapatırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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