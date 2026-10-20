Kahire'de otobüs kamyonla çarpıştı, ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 30 yaralandı

KAHİRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki otoyolda özel bir şirkete ait otobüs ile bir kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre kazanın gerçekleştiği Kahire-Asyut Batı Çöl Yolu'na toplam 28 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Giza vilayetinde bulunan bir hastaneye nakledildi.

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar çevredeki hastanelere gerekli tüm tıbbi desteğin sağlanması talimatını verdi.

Bakanlık, can kaybı ve yaralı sayılarına ilişkin rakamların ilk belirlemelere dayandığını belirterek, durum tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.